Teknoloji geliştikçe dolandırıcıların yöntemleri de gelişiyor. Son dönemde birçok vatandaş, “resmî arama” gibi görünen sahte telefon numaralarından gelen çağrılarla kandırılarak hesaplarını kaybediyor. Emniyet birimleri, bu yeni yöntemin hızla yayıldığına dikkat çekiyor.

GERÇEK GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

Dolandırıcılar artık sıradan numaralar yerine banka ya da kamu kurumlarına aitmiş gibi görünen hatları kullanıyor. Arama ekranında “Banka Müşteri Hizmetleri” ya da “Resmî Kurum” yazısını gören vatandaşlar, farkında olmadan dolandırıcılarla konuşuyor.

Arayan kişiler genellikle “Hesabınızda şüpheli işlem tespit ettik” veya “Kimlik bilgileriniz güncellenmeli” gibi gerekçelerle panik yaratarak kişisel verileri talep ediyor. Banka kartı bilgileri, şifreler ya da kimlik numaraları birkaç dakika içinde dolandırıcıların eline geçiyor.

ARARSA SAKIN AÇMAYIN

Geçtiğimiz aylarda yetkililer, şu ana kadar bildirilen bazı şüpheli numaralara karşı özellikle uyardı. Farklı ülke kodlarıyla arayan bu numaralar çeşitli ödeme yöntemleri üzerinden dolandırıcılık yaparak birçok kişiyi mağdur etti.

Şüpheli numaralar şu şekilde;

+43 3723 6636228

+43 664 8570613

+43 3766 1315149

Bu ve benzeri numaralardan gelen çağrılara kesinlikle yanıt verilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

"KENDİNİZİ KORUYUN"

Emniyet yetkilileri, hiçbir resmî kurumun telefonla kart bilgisi, şifre ya da kimlik numarası istemeyeceğini belirtiyor. Vatandaşların bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı temkinli olmaları, şüphe durumunda ise doğrudan bankanın resmî çağrı merkezini aramaları öneriliyor. Uzmanlara göre, bu tür dolandırıcılıklarda özellikle yaşlı vatandaşlar hedef alınıyor. Bu nedenle ailelerin de yakınlarını bilgilendirmesi büyük önem taşıyor.

Dolandırıcılar yalnızca bir kez aramakla kalmıyor; aynı numaradan farklı saatlerde tekrar arayarak yanıt alma ihtimalini artırıyor.

Bu nedenle uzmanlar, tanımadığınız hiçbir numarayı geri aramayın ve şüpheli durumları derhal polise bildirin uyarısında bulunuyor.