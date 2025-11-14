Süper Lig'de yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı.

Sadettin Saran, başkanlık sürecindeki ilk transfer döneminde tüm dünyada ses getirecek bir isme imza attırmak istiyor. Domenico Tedesco'nun listesinin en üstünde Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü yer alıyor.

İLK TEMASLAR KURULDU

2024-25 sezonunun başında 19.5 milyon Euro karşılığında Sevilla’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Sarı lacivertliler ise, bu ihtimali düşünerek Robert Lewandowski için harekete geçti.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Polonyalı golcünün geleceği belirsizliğini koruyor. 37 yaşındaki forvet, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, “Yeni sezonda Barcelona’da kalacak mıyım bilmiyorum. Acelem yok, kendimle barışığım. Örneğin kulüp benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap veremem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu hissetmem gerek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sarı-Lacivertliler, belirsizliği fırsata çevirmek için Lewandowski’nin bağlı olduğu menajerlik şirketinden yetkililer ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Ön görüşmede Fenerbahçe, oyuncuya olan ilgisini iletirken kendisiyle ilgili projeler ve kulübün hedefleri aktardı. Lewandowski ile ilk temasların olumlu geçtiği aktarıldı.