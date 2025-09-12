Şevval Şahin 2018 yılında güzellik yarışmasını kazanarak kısa sürede üne kavuştu. Kazandığı yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken manken, sosyal medyadaki her paylaşımı ve açıklamalarıyla olay oldu.

Tescilli güzel, son olarak geçen hafta Bebek'te kız arkadaşları ile eğlenmeye çıkmıştı. Felekten bir gece çalan manken, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrılmıştı. Şahin'in arabasının camında Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olması dikkat çekmişti.

Konuya ilişkin geçen gün Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanım olduğu belirtildi ve "Bakanlığımıza ait bir araç değildir" denildi. Hem aracın sahibine hem de sürücüsüne para cezası kesildiği, ayrıca sürücü hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Bu olay Şevval Şahin'i çok etkiledi. Çünkü ilk kez bir spor giyim markası çıkaran Şevval, önceki gün lansmanını yapacaktı ama yapamadı. Birçok ünlü dostunu da lansmana davet eden Şevval'in hevesi kursağında kaldı. Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti ama tarih vermedi.

Şevval Şahin bu işe, sevgilisi Burak Ateş'in desteğiyle girmişti.

Şevval Şahin, markanın çekimleri için 52 yaşındaki annesiyle kamera karşısına geçmişti.