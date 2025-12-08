İktidar her fırsatta ‘işçiyi, emekliyi, memuru enflasyona ezdirmedik’ diye açıklamalar yapadursun devletin resmi belgesi asgari ücretlilerin hem geçen yıl hem de bu yıl, memur ve emeklilerin de bu yıl enflasyon karşısında net bir şekilde ezdirildiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı’nın yayımladığı yıllık programa göre, asgari ücret bu yıl enflasyonun yüzde 3, memur ve memur emekli maaşları da yüzde 2.3 altında kaldı. Yani hem özel sektör işçisi, hem memur hem de emekli enflasyonun altında ezildi. Bu yıl bir tek kamu işçisi yüzde 8 reel artış elde etti. Son 10 yılda ise memur ve memur emeklileri 6 kez, kamu işçisi 5 kez, asgari ücretli 4 kez enflasyona yenik düşürüldü. ‘Ezdirmedik’ sözü havada kaldı.

KAYIPLAR ARTIYOR

Yıllık programda yer alan analize göre, sendikaların toplu sözleşme masalarında işçiler adına yürüttükleri pazarlıklarda aldıkları zamlar son 10 yılda işçileri sadece 5 yıl enflasyon karşısında koruyabildi. Sendikaların başarılı göründüğü o yıllar da genellikle seçim ve seçim öncesi dönemlere denk geldi. 2017 ve 2019 ile 2023, 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon karşısında gelirleri korunan işçiler arada kalan 5 yılı reel kayıpla geçirdi. Memur ve memur emeklilerinin aylık gelirleri de 2017, 2018, 2021 ve 2022 ile 2025’te enflasyon karşısında reel olarak eridi.

Son iki yıldır ara zam verilmeyen asgari ücret ise enflasyon karşısında 2024 yılında yüzde 5.9, bu yıl da yüzde 3 reel kayba uğradı. Bu veriler, milyonlarca sabit gelirlinin göz göre göre yoksulluğa itildiğinin kanıtı oldu.

İşçinin patrona yükü azaldı

Resmi veriler, işçilik maliyetlerinin söylendiğinin aksine çarşı pazarda yaşanan pahalılığın temel nedeni olmadığını da ortaya koydu. Asgari ücrete 2024 ve 2025 yıllarında ara zam verilmemesi sayesinde patronların işgücü maliyeti 2024’te yüzde 5.9, 2025’te yüzde 2.8 azaldı. Asgari ücrette yaşanan bu devasa reel kayıp ve patronlara sağlanan işçilik avantajına rağmen fiyat artışları dizginlenemedi. Resmi veriler, memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezdirilmesi sonucunda devletin personel giderlerinin enflasyon karşısında yüzde 2.4 oranında azaldığını gösteriyor. Ancak bu azalış da bütçe açığına olumlu yansımadı.