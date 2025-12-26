Kent genelinde farklı noktalarda yaşanan bu fiyat artışı, vatandaşların tepkisini çekerken, resmî bir zam kararı henüz bulunmuyor. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, mevcut tarifede herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Özdemir, “Şu an yürürlükte olan tarifeye göre 100 gram simit 15 liradır ve resmî olarak alınmış bir zam kararı yok. 25 liradan satış yapanlar, büyük ihtimalle odamıza bağlı olmayan bazı işletmeler. Olası bir fiyat artışı yılbaşından sonra, ocak ayında gündeme gelebilir” dedi.

Öte yandan esnaflar, özellikle son bir hafta içinde İstanbul’un bazı semtlerinde simidin 25 liradan satılmaya başlandığını, bu durumun da vatandaşlar arasında rahatsızlık yarattığını dile getiriyor. Resmî tarife ile fiilî satış fiyatı arasındaki farkın giderek açılması, gözleri yeni yıl sonrasına çevirmiş durumda.