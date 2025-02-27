1983 yılında Florida'da kurulan ve özellikle tavuk kanatlarıyla ünlü Hooters, son yıllarda ciddi mali zorluklarla mücadele ediyor. 42 yıllık geçmişe sahip olan bu ünlü zincir, borç yükünü hafifletmek için hukuki destek alıyor ve iflas sürecine girmeyi planlıyor. Şirket, sürecin başlatılmasıyla birlikte, eski yöneticiler ve ana şirketle kontrolün tekrar sağlanması için görüşmeler yapıyor.

Hooters’ın en büyük franchise sahibi olan HMC Hospitality Group, alacaklılarla iş birliği yaparak markayı yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu adım, şirketin geleceği için kritik öneme sahip.

TÜRKİYE PAZARINA GİRMEYİ PLANLAYAN HOOTERS'IN İFLAS SÜRECİ

Hooters’ın Türkiye'ye giriş yapma planları, şu anki mali zorluklarla büyük bir tehlikeye girmiş durumda. Şirketin Başkan Yardımcısı Kat Cole, kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapacaklarını açıklamıştı. İlk şubenin İstanbul Ataköy Galleria AVM’de açılması planlanıyordu ve Türkiye için 2-3 yıl sürecek bir genişleme stratejisi hazırlanmıştı. Cole, İstanbul’un enerjisinden ve genç nüfusun dinamizminden bahsederek Türkiye’nin yatırım açısından cazip bir ülke olduğunu vurgulamıştı. Ancak iflas süreci, bu planları riske atmış görünüyor.

FİNANSAL KRİZ VE PANDEMİ ETKİSİ

Hooters, 2021’de finansal rahatlama sağlamak amacıyla 300 milyon dolarlık varlığa dayalı tahvil satışı yapmıştı. Ancak şu anda, tahvil sahipleri şirketin iflas sürecine dahil edilecek menkul kıymetler için hukuki danışmanlık almakta. Restoran sektöründeki müşteri kaybı ve pandemi sonrası yaşanan zorluklar, Hooters’ı olumsuz etkileyen diğer faktörler arasında yer alıyor. Yaya trafiğindeki azalma da zincir restoranların gelirlerini düşüren bir diğer önemli etken.

TÜRKİYE'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Hooters’ın Türkiye pazarına girip giremeyeceği, şirketin iflas sürecinin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak netleşecek. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve restoran sektöründeki zorluklar, Türkiye’deki genişleme planlarını sekteye uğratabilir. Ancak Hooters’ın güçlü bir hayran kitlesine sahip olması, yeni pazarlarda toparlanma şansını artırıyor.

Hooters, Türkiye'ye girmeyi başarabilirse, bu durum markanın yeniden büyüme sürecinin bir parçası olabilir. Ancak şu an için iflas sürecinin sonuçları, şirketin geleceği ve Türkiye’deki yatırımlarının nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olacak.