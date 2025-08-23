Restoran sahibi arkadaşından edindiği bilgileri TikTok hesabından paylaşan Julia'ya göre restoranlarda "Günün Yemeği (Spesiali)" olarak sunulan bazı tabaklar sandığımız kadar özel değil:

"Genellikle bu, bozulmadan önce elden çıkarmamız gereken ürünler anlamına geliyor. Soslarla tadı maskeleniyor, süslemeler dikkati dağıtıyor. Siz de aslında dünün artığına yüksek fiyat ödüyorsunuz."

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ VE BUZ

Deniz kıyısında olmayan restoranlardan kabuklu deniz ürünü sipariş edilmemesi gerektiğini vurgulayan Julia, bunun mideyi riske atmak olduğunu vurguladı. Ayrıca yoğun barlarda içeceklere konulan buzuk da yüksek derecede risk taşıdığını belirtti:

"Temizlik için vakit ayırmadıkları makinelerden çıkan buz, resmen soğutulmuş bir bakteri tarlasına dönüşüyor."

TAVUKLAR "BAKTERİ ÜRETİM YUVASI"

Julia'nın listesinin en bilinen ama en riskli ürünü ise tavuk. Yeterince pişirilmediğinde salmonellaya yol açabilen tavuk, özellikle açık büfelerde ya da sürekli ısıtıcıların altında bekletilen tabaklarda bakteri için kusursuz ortam buluyor.

Julia, "Her tepsiyi tek tek kontrol etmiyorlar. Siz fark etmeseniz de 12 saat sonra bedeniniz hissedecek" diye uyarıyor.

SAĞLIKLI SEÇİM İÇİN İPUÇLARI

Julia, dışarıda yemek yiyenlere şu soruyu kendilerine sormalarını önerdi:

"Bu yemek mutfaktan ne kadar hızlı çıkıyor?"

Yemeğin uzun süre tezgahta beklediğini görüyorsanız sipariş etmemeniz gerektiğini vurguladı.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN "ASLA SİPARİŞ ETMEYİN" LİSTESİ

Menü-Price sitesinin kurucusu Marcus Arcabascio da daha önce benzer bir liste yayımlamıştı. Arcabascio'ya göre özellikle makarna-peynir, tavuk, çırpılmış yumurta, brownie, steak ve sushi, restoranlarda sipariş edilmemesi gereken yiyecekler arasında.

Sebebi ise ya yeterince taze olmamaları ya da evde çok daha sağlıklı ve lezzetli şekilde yapılabilmeleri...