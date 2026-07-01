Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yeni şeffaflık uygulaması için düğmeye bastı.

Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçiş zorunlu hale geldi.

Yeni düzenlemeyle artık sipariş verilirken yemeklerin içeriği, alerjen bilgileri ve enerji (kalori) değerleri menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlar üzerinden görüntülenebilecek.

Uygulamanın amacı, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve yüksek kalorili tüketimi azaltmak olarak açıklandı. Düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kalori hesaplamalarında ise standart kriterler dikkate alınacak.

Uygulama ilk etapta 1 Temmuz'da (bugün) zincir restoranlarda başlıyor ve zamanla kademeli olarak tüm işletmelere yaygınlaştırılacak.

2027 yılı sonuna kadar sistemin tüm restoranlarda zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Sürecin denetimi ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı gıda denetçileri tarafından yapılacak.