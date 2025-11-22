Türkiye gıda zehirlenmeleri haberleriyle sarsılırken Türkiye'deki zincir restoranlardan da skandal görüntüler geldi.

Görüntüleri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında gıda denetimleri artırıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu denetimlerden mide bulandıran görüntüleri paylaştı.

Kartoğlu, "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Güvenli hizmet, bizim için vazgeçilmezdir. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız.Herhangi bir olumsuzlukta bize ulaşabilirsiniz." dedi.