Çanakkale’nin AKP’li Gökçeada İlçe Başkanı Emrecan Akın, Ramazan ayının bitişini “Hoş geldin 11 ay” diye kutladı. Gökçeada’da balık restoranı işleten Akın, işletme hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Akın, tepki gösteren arkadaşlarına “Bu benim işim, yapmak zorundayım. Milletvekili ve il başkanı beni tanıyor. İl Başkanımız Ömer Faruk Göktürk beni biliyor Kim ne derse desin, umurumda değil” cevabını verdi. Geçen yıl Ekim ayında AKP ilçe başkanlığına atanan Akın, ilçede Patika isimli bir restoran işletiyor. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte işletmenin sosyal medya hesabından bira fotoğrafı paylaşıldı ve “Klasik Ramazan bitiş hikayemizi hatırlayalım. Hoş geldin 11 ay” denildi.