Müşterilerin tepkisini çeken yüksek kuver ve servis ücretleri tartışılmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğiyle kuver uygulaması kaldırılırken, restoranlar yeni bir yönteme yöneldi.

Yeni düzenlemeye rağmen kuver yansıtan işletmelere ağır cezalar öngörülmesi üzerine bazı restoranlar, yurtdışında yaygın olan “gönüllü bahşiş” sistemini devreye aldı.

Bu uygulamada hesap fişlerinde “No service fee” (Zorunlu kuver ve servis bedeli yok) ifadesi yer alıyor.

Ancak faturanın alt kısmında yüzde 8, 10 ve 15 gibi bahşiş oranları sunuluyor.

Garsonlar, kuverin yasaklanması nedeniyle fiyatlarda indirime gidildiğini, isteyen müşterilerin bu oranlardan birini seçerek POS üzerinden resmi bahşiş bırakabileceğini belirtiyor.

Restoranların hayata geçirdiği yeni modelde bahşişler artık nakit yerine doğrudan POS cihazı üzerinden tahsil ediliyor.

Böylece kayıt dışı işlemler azalırken, bahşiş tutarları da vergilendiriliyor.

Uygulama işletmelere yasal güvence sağlarken, çalışanların da bahşişlerini resmi olarak almasına imkan tanıyor. Kısa sürede yaygınlaşan sistem kamuoyunu ikiye böldü.

Bazı müşteriler isteğe bağlı olması nedeniyle uygulamayı olumlu karşılarken, bazıları kuverin sadece isim değiştirerek geri geldiğini savunuyor.

Buna rağmen genel değerlendirmelerde, “gönüllü kuver” olarak da anılan modelin eski zorunlu uygulamaya kıyasla daha fazla kabul gördüğü ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, kuverin özellikle büyük şehirler ve turistik bölgelerde restoranlar için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu belirtiyor.

İstanbul, Bodrum ve Antalya gibi merkezlerde kişi başı 50 ila 250 TL arasında değişen kuver ücretlerinin yıllık bazda milyarlarca liralık bir hacim oluşturduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bu gelirin önemli kısmının çalışanlara yansımadığı, işletme cirosu içinde kaldığı yönündeki eleştiriler uzun süredir gündemde.

Kuverin, artan maliyetler karşısında gizli bir dengeleme aracı olarak kullanıldığı; menü fiyatlarına doğrudan yansıtılamayan zamların bu yolla telafi edildiği değerlendiriliyor.

HESABIN % 30'UNU BULMUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre,eski yönetmelikte restoranlar, fiyat listesinde belirtmeleri halinde servis ücreti alabiliyordu.

Ancak bazı işletmeler bu alanı kullanarak fişlere masa, kuver ve servis bedeli adı altında yüzde 30’a varan ek ücretler yansıtıyor, bu tutarları çoğunlukla işletme geliri olarak kaydediyordu.

Yeni düzenlemeye göre tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödeyecek.

Talep edilmeden masaya getirilen ve “aperatif” olarak sunulan kuver ürünleri için de ücret istenemeyecek.

Bakanlık, bahşiş gibi ödemelerin tamamen gönüllülük esasına dayanması gerektiğini ve zorunlu tutulamayacağını vurguladı.

1.5 MİLYON LİRAYA VARAN CEZA

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle lokanta, kafe, restoran ve pastanelerde servis, kuver, masa ücreti veya benzeri adlarla ek ücret talep edilmesi yasaklandı.

Hesaba keyfi şekilde servis bedeli ekleyen işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza uygulanabilecek.