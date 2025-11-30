Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, sektörde yaşanan ekonomik baskıların yanı sıra son dönemdeki gıda zehirlenmesi haberlerinin işletmeleri ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Bingöl, bazı restoranlarda iş kaybının yüzde 90’a kadar çıktığını ifade etti. Maliyet artışları ve işletmelere yönelik güven kaybının yanında en büyük sorunlardan birinin online yemek platformlarının yüzde 40’a varan komisyon oranları olduğunu belirtti.

Bingöl, bu koşullar nedeniyle sektörün “adı konulmamış bir protesto” sürecinden geçtiğini ve yeni kampanyayla hem işletmelerin hem de tüketicilerin nefes almasının hedeflendiğini söyledi.

YÜZDE 20 İNDİRİM DOĞRUDAN RESTORANDA GEÇERLİ OLACAK

Bingöl, restoranların online platformlar üzerinden gelen siparişlerde yüksek komisyon nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını belirterek, tüketicilere doğrudan restorandan alışveriş yapma çağrısında bulundu. Bingöl, “Vatandaş online platformdan sipariş verdiğinde ücretin büyük bölümü komisyona gidiyor. Bu da yemeğin fiyatını artırıyor. Kampanyamızla vatandaş aynı ürünü yüzde 20 daha ucuza alabilecek” dedi.

“KOMİSYONLAR DÜŞMEZSE 300 BİN RESTORAN SİSTEMDEN ÇIKAR”

Bingöl, online platformlara çağrıda bulunarak komisyon oranlarının makul seviyeye çekilmesini istedi. Aksi takdirde 300 bin restoran ve kafenin bu platformlardan tamamen çekilebileceğini söyledi. Sektörün kendi sipariş sistemini kurmaya hazırlandığını da belirten Bingöl, boykot seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.

SEKTÖR, TÜKETİCİDEN DESTEK BEKLİYOR

Restoranların hedefi hem yüksek komisyon yükünün azaltılması hem de maliyet artışlarının tüketiciye daha az yansıması. Bu nedenle işletmeler hem doğrudan siparişe yönlendirme yapıyor hem de indirim kampanyasıyla müşterilerin desteğini bekliyor.

81 ilde geçerli olacak yüzde 20 indirim kampanyasının önümüzdeki günlerde aşamalı olarak tüm restoranlarda uygulanmaya başlayacağı bildirildi.