"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında altı aya yakın süredir tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Şahan, bugün "İBB soruşturması" kapsamında da savcılığa ifade verdi. Şahan, İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması talebiyle "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISININ ARDINDAN İFADE VERDİ

İfade işlemi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün verdiği bir röportajda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün göreve iadesi ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliyesini dile getirmesinin ardından geldi.

Ahmet Özer, "kent uzlaşısı" davasından tahliye kararı almasına rağmen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.