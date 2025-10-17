Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

"MÜZİĞİM ÜLKEMİ DOLAŞSIN"

Başkan Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, cezaevinde bestelediği eseri kamuoyuyla paylaştı. Şahan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dışarıyla iletişimim sadece yazılar, mesajlar ve mektuplarla sınırlı. Silivri’ye girdiğim ilk günden bu yana içimde dönüp duran bir melodi vardı. Yapabildiğim tek şey, bu melodiyi notalara dökmekti. Arkadaşlarım sayesinde ‘Silivri No:9’ artık sesini buldu. Sesim şimdilik dolaşamıyor; bu müzik benim yerime ülkemi dolaşsın.”

ÜNLÜ PİYANİST BESTELEDİ

Ünlü piyanist Dengin Ceyhan, Şahan’ın paylaşımını alıntılayarak eseri kendi yorumuyla seslendirdi. Ceyhan’ın icrası kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından “duygusal”, “etkileyici” ve “özgün” olarak değerlendirildi.

“Silivri No:9”un, önümüzdeki günlerde farklı müzisyenler tarafından da yorumlanması bekleniyor.