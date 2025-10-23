ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e uyguladığı yaptırımlar, küresel enerji piyasalarında yeni bir dalga yarattı. Çin’in devlet petrol şirketleri PetroChina, Sinopec, CNOOC ve Zhenhua Oil, yaptırımların ardından deniz yoluyla Rusya’dan petrol alımını durdurdu.

KÜRESEL PETROL PİYASASINI SARSACAK KARAR

Ticaret kaynaklarına göre alınan bu karar, küresel petrol piyasasında önemli sonuçlar doğurabilir. Çinli şirketlerin yaptırımlara temkinli yaklaşması, Moskova’nın enerji gelirlerinde daralmaya ve arz yönlü baskılar nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.

Bu gelişme, Hindistan’ın da son haftalarda Rusya’dan yaptığı petrol ithalatını önemli ölçüde azaltmasıyla aynı döneme denk geldi. Yeni Delhi’nin bu kararı, Kremlin’in Ukrayna’daki askeri faaliyetleri ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle alındı.

FİYATLAR FIRLAYACAK

Uzmanlara göre Çin ve Hindistan gibi büyük ithalatçıların yönünü Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki alternatif kaynaklara çevirmesi, fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalmasına neden olacak.

Öte yandan, Çinli bağımsız rafinerilerin kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından Rus petrolü alımlarını yeniden başlatabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, boru hattı üzerinden yapılan Rus petrolü ithalatının şimdilik etkilenmediği ifade ediliyor.

OPEC'TEN KRİTİK AÇIKLAMA

Kuveyt Petrol Bakanı Tariq Al-Roumi, ABD’nin Rus petrol devlerine yönelik yeni yaptırımlarının ardından talebin Körfez ve Orta Doğu’ya kaydığını gösteren işaretler bulunduğunu belirterek, OPEC’in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) petrol piyasasındaki olası arz sıkıntısını telafi etmek için üretim kısıntılarını geri alarak devreye girmeye hazır olduğunu söyledi.

GÜNCEL FİYATLAR

Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 2,99 dolar, yani yüzde 4,8 artışla 65,58 dolara yükselirken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri 2,93 dolar, yani yüzde 5 artışla 61,43 dolara ulaştı.