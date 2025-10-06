Reuters Haber Ajansı, Sabancı Holding'e ilişkin dikkat çeken bir haber servis etti.

Analist notlarına göre, Carrefoursa ve Teknosa; Holding'in öncelikle çıkılabilecek şirketleri olarak işaret edildi.

ÖNCE CARREFOURSA SONRA TEKNOSA

İş Yatırım'ın notunda, bazı işlerden hemen çıkılacağı, bazılarından ise yeniden yapılandırma ve dönüşüm sonrası çıkış olabileceği belirtilerek, "Gıda perakendesi çıkılacak işlerden. Teknosa'da dijital dönüşüm (pazar yeri dönüşümü) başarılı olamazsa çıkış gündeme gelebilir" denildi.

Sabancı Holding gıda perakendeciliği alanında Carrefoursa ile faaliyet gösteriyor.

SABANCI YANIT VERMEDİ

Sabancı Holding konuyla ilgili Reuters'ın sorusuna bir yorum yapmadı.

KORDSA DA RAPORDA YER ALDI

Deniz Yatırım'ın notunda da, toplantıda mevcut operasyonların gözden geçirildiği, daha yüksek özkaynak karlılığı sağlayacak işlere odaklanılacağı ve konsolide kârlılık üzerinde baskı yaratan operasyonlardan çıkış yapılabileceği mesajı verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Düşüncemiz, düşük özkaynak karlılığına ek olarak Holding'in yabancı para ciro ve regülasyonu görece az olan pazar/sektörlere odaklanma stratejisi çerçevesinde ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa'dan çıkış yapılabileceği; mevcut durumda finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı alınan Kordsa'nın operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, ancak, sonuçsuz kalması halinde bu operasyondan da çıkışın masaya gelebileceği yönünde."

Notta yer alan ve holdingin halka açık iştiraklerinin finansallarından derlenen verilere göre; özkaynak kârlılıkları Akbank'ın .1, Agesa'nın h, Aksigorta'nın C, Brisa'nın %-1.8, Kordsa'nın %-10.5, Akçansa'nın %5.0, Çimsa'nın %6.5, Enerjisa Enerji'nin %-2.3, Teknosa'nın %-104.9, Carrefoursa'nın da %-311.6 seviyesinde bulunuyor.

İş Yatırım'ın notunda ayrıca holdingin enerji ve iklim teknolojilerinde çok sayıda venture yatırımı yaptığına dikkat çekilirken, Enerjisa Üretim'in de halka açılmaya hazır olduğu ve piyasa koşulları uygun olduğu ilk fırsatta halka arzının yapılabileceği belirtildi.

GETİRİ ODAKLI BÜYÜME ÜZERİNDE DURULACAK

Deniz Yatırım notunda, holdingin planlamasında getiri odaklı büyüme üzerinde durduğu belirtilirken, büyüme kriterleri ise şöyle sıralandı:

"Portföyle uyumlu, yakın sektörler veya coğrafyalarda yatırıma odaklanılması. Getiri potansiyeli yüksek yeni iş alanlarına odaklanılması (azınlık ortaklık opsiyonu da söz konusu olabilir). "Distressed (sorunlu)" varlık fırsatlarının değerlendirilmesi. Türkiye ve gelişmiş ülke pazarlarındaki fırsatların değerlendirilmesi. Daha yüksek çarpanlara sahip belirli sektörlerde ölçeklenebilir şirketlere odaklanılması. Yatırımlarda daha yüksek getirinin hedeflenmesi"

Notta ayrıca, bankacılık ve finansal hizmetler ile enerji işkollarının ana alanlar olmaya devam edeceği de belirtildi.