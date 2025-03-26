Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilanço verilerine göre, 24 Mart Pazartesi gününe ilişkin döviz satışları net döviz pozisyonunda 1.2 milyar dolar düşüşe neden oldu.

Bankacılar döviz satışlarının Cuma günkü rekor ardından Pazartesi ve Salı düşük kaldığı bugün ise döviz satışı göremediklerini söylediler.

4 GÜNDE 28 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Önceki günlerde açıklanan verilere göre gözaltının ilk günü olan 19 Mart'ta tutar 11.2 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar ve 21 Mart Cuma günü 12.4 milyar dolar olmuştu. Böylece dört günde net döviz pozisyonu 27.8 milyar azaldı.

Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından Çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi ve TCMB'nin döviz satışının ardından günü 38 civarında tamamladı. Kur bugün de 38 civarında yatay seyrediyor.