Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı, altın rezervlerini de kapsayan toplam rezervin 24 Ekim'de sona eren haftada 13 milyar dolar azalışla 185.5 milyar dolara gerileyeceğini hesapladı.

TCMB'nin öncü verilerine dayanan hesaplamalar, net rezervlerin ise 12 milyar dolar azalışla 67.5 milyara düştüğünü gösterdi. Bankacılar net rezervdeki düşüşün 5 milyar dolardan fazlasının küresel altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüşten kaynaklandığını hesapladı. Spot piyasada altın fiyatları söz konusu haftada %3.3 geriledi.

Hesaplamalara göre swap hariç net rezerv 11 milyar dolardan biraz fazla azalışla 52 milyar dolara düştü.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin geçen hafta artan siyasi tansiyonla birlikte 5-5.5 milyar dolar döviz satışında bulundu. Geçen hafta boyunca piyasalarda CHP kurultayının iptali talebiyle için açılan dava takip edildi. Davanın Cuma günü reddedilmesiyle birlikte TL ve TL cinsi yatırım araçları pozitif ayrıştı.

Haberin yazıldığı sırada TCMB'ye ulaşılamadı. Resmi veri bu hafta açıklanacak.