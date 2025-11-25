Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervi, altın fiyatlarındaki düşüşün ve bankaların depo hesaplarında tuttukları tutarları azaltmasıyla geçen hafta 7 milyar dolar azalışla 180.5 milyar dolara geriledi.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı, 20 Kasım ile sona eren haftada net rezervin 3.5 milyar dolar azalışla 69 milyar dolara gerilediğini hesapladı. Swap hariç net rezerv ise 3 milyar doların biraz üzerinde bir azalışla 54.5 milyar dolar hesaplandı.

Bankaların TCMB nezdinde teminat tuttuğu döviz miktarını 3.5 milyar dolar azaltması toplam rezervdeki düşüşün net rezerve göre daha yüksek olmasının ana nedeni oldu. Rezervdeki düşüşün 2.5 milyar doları ise altın fiyatındaki düşüşten kaynaklandı. Bankacılar TCMB'nin geçen hafta 1 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiğini hesapladı.

TCMB'nin Resmi veri ise Perşembe günü açıklanacak.