Sivasspor'un geçen sezon küme düşmesinin ardından takımdan ayrılarak BAE ekibi Sharjah FC'ye giden Rey Manaj, ara transferde tekrar Kırmızı-Beyazlı kulübe geri döndü. Gelir gelmez herkesi kendine hayran bırakan gollerine başlayan Arnavut yıldız, TFF 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

"FUTBOLU SİVASSPOR'DA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban ise transferin perde arkasını şöyle anlattı:

"Rey Manaj, Manisa maçı sonrası beni aradı. 'Ben Sivas'ı çok seviyorum. Gelmek istiyorum' dedi. Ben de ona bu paraları veremeyeceğimizi söyledim. Ama Rey bana 'Bu durum benim için bir proje. Futbolu Sivasspor'da bırakmak istiyorum. İleride Sivasspor'da hoca olmak istiyorum' dedi. Rey Manaj, Sivas aşığı bir arkadaşımız. Biz ona verdiğimiz bütün sözleri tuttuk, o da şu anda bize verdiği sözleri tuttu."

SİVASSPOR'DA 46 GOL KATKISI

Başkan Özçoban'ın "Sana bu paraları veremeyiz" demesine rağmen para yerine kulübe olan bağlılığını ortaya koyarak Sivas'a dönen Manaj, Kırmızı-Beyazlı formayla şimdiye dek çıktığı 67 maçta 37 gol ve 9 asist ile 46 gole direkt katkı sağladı.

Süper Lig'de 30 kez fileleri havalandıran Manaj; 4 golü Türkiye Kupası'nda, 3 golü ise TFF 1. Lig'de kaydetti.