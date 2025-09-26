Sosyal medyada yayınlanan 'Soğuk Savaş' isimli programda paylaşılan video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Tutuklamaya tepki gösteren şarkıcı Reynmen, yayınladığı bir videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır kendisini severek takip ettiğim Boğaç abi ve arkadaşı Enes bir şakaya güldükleri için tutuklanıp cezaevine gönderilmişler. Bir şakaya güldükleri için. Arkadaşlar insanlar neye gülüp gülmeyeceklerini de mi size soracaklar. Böyle bir adalet sistemi olabilir mi? Delilik ulan bu! Düpedüz delilik. Hz. Muhammed yaşasaydı Boğaç’ı tutuklamazdı."