

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen, geçen günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok" ifadelerini kullanmıştı.

"Annem kök ailem bir de öz ailem var onu da korumam gerek" diyen ünlü rapçi bu kez eşine yaptığı jestle gündeme geldi.

Geçen yıl İtalya'da nikâh masasına oturduğu Emire Cansu Kurtaran'a özel ultra lüks araç tasarlattı.

Dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı araç, son teknolojilerle donatıldı.

Araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile eğlence deneyimi, kahve makinesi ve özel buzdolabı yer alıyor.

TAM 2 MİLYON TL HARCADI

Reynmen aracın iç dizaynına tam 2 milyon TL harcadı.