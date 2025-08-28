Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında "FETÖ/PYD terör örgütüne yardım" suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetti.
Epözdemir hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Galatasaray, Epözdemir'in kulüp üyeliğini de askıya alındı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta evinden gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan 14 Ağustos'ta sabaha karşı tutuklandı. Hâkimlik, savcılığın Epözdemir hakkındaki, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı" talebini ise reddetti.