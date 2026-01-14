İktidar, Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini ‘başarı’ olarak anlatmaya devam ederken uzmanlar ise rezervdeki kırılganlıklara dikkat çekiyor. 19 Mart’ta yapılan operasyonun ardından milyarlarca dolarlık döviz yakan TCMB’yi, altındaki rekorlar ve yüksek faizi değerlendiren yerli ve yabancı yatırımcılar kurtardı.

Tera Yatırım’ın raporuna göre ons altındaki rekorlar, Merkez Bankası rezervinde 31 milyar dolarlık artış sağladı. Düşük faizli ülkelerden borçlanıp, Türkiye gibi yüksek faiz politikası uygulayan ülkelere yatırım yapmayı amaçlayan ‘carry trade’, rezerv artışındaki diğer kilit unsur oldu. Ekonomistler, ‘carry trade’ pozisyonlarının rezerve 31 milyar dolarlık katkı sağladığını hesaplıyor.

16.2 MİLYAR $ GERİLEDİ

Yapılan döviz cinsi borçlanmalar ise TCMB rezervine 34 milyar dolarlık pozitif katkı sağladı. Rezervi düşüren alt başlıklarından başında 26 milyar dolarlık büyüklükle ‘diğer’ kalemi geliyor. Vatandaşların döviz yatırımları ise rezerve 25 milyar dolarlık negatif etki sağladı. Bu verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Altuğ Özaslan, “Mayıs 2025’ten itibaren ‘carry trade’, yabancı para borçlanma ve altın fiyatı etkisi rezerv büyümesini etkileyen ana kalemler. Bu 3 kalemin 2 tanesi borç ve 1 tanesi volatil fiyat olduğu için bize ait olmayan para (olarak) kabul edebiliriz. Bu yüzden de rezerv yapımız hâlâ kırılgan” dedi. TCMB’nin brüt rezervi geçen yıl 34 milyar dolar artmasına rağmen brüt döviz rezervi 90.7 milyar dolardan, 74.5 milyar dolara indi.

Cumhurbaşkanı danışmanı kriz yarattı

Raporu paylaşan Tera Yatırım, son dönemde yönetim kuruluna yapılan bir atamayla dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’in, kasım ayında Tera Yatırım Yönetim Kurulu’na atanması piyasada ‘siyasi etki’ tartışmalarını beraberinde getirmişti. Tepkilerin ardından Alptekin, bağımsız üye kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle 1 Ocak’ta görevinden ayrıldı. Alptekin, 11 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine getirilmişti.