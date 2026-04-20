ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan süreçte TL üzerindeki baskıyı dengelemek için rezerv satan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ateşkes sonrası yeniden rezerv biriktirmeye yöneldi.

Son iki haftada yaklaşık 20 milyar dolara yaklaşan döviz alımıyla birlikte rezervlerde toparlanma gözlendi.

DÖVİZ ALIMI 20 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, QNB ekonomistlerinin hesaplamalarına göre, savaşın ilk döneminde 49 milyar dolarlık net döviz satışı yapılırken, 10 Nisan haftasından itibaren tablo tersine döndü.

Ateşkes sonrası haftada 12 milyar dolar, devam eden günlerde ise 8 milyar dolar civarında döviz alımı gerçekleşti. Bu süreçte yabancı girişlerinin artması ve yurtiçi döviz talebinin gerilemesi etkili oldu.

REZERV VERİLERİNDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

TCMB verilerine göre toplam rezervler 170,9 milyar dolara yükselirken, net uluslararası rezervler 55,6 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler ise kısa sürede 18,4 milyar dolardan 32,2 milyar dolara yükselerek dikkat çekici bir artış gösterdi.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ "PAS"A DÖNDÜ

Rezervlerdeki toparlanma, Para Politikası Kurulu (PPK) beklentilerini de değiştirdi.

Piyasalarda savaş döneminde oluşan yaklaşık 3 puanlık faiz artışı beklentisi zayıflarken, ekonomistlerin önemli bir kısmı politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörüyor.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE BEKLENTİSİ

Gedik Yatırım ekonomistlerine göre enerji fiyatlarındaki etkiler nedeniyle enflasyonun yaz aylarına kadar yüzde 30’un üzerinde kalması bekleniyor.

Bu çerçevede TCMB’nin kısa vadede gecelik fonlama ile devam edebileceği, rezervlerin seyrine bağlı olarak sınırlı faiz artışlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Faiz indirimi için ise en erken sonbahar ayları işaret ediliyor.