Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'dan 120+2. dakikada yediği penaltı golüyle turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupada 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!"

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek maçta 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.