Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Benfica ile golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi. Ünlü yorumcu karşılaşmanın ardından yaptığı yorumda takımı sert bir dille eleştirirken, ''Fenerbahçe takımı 0.34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına ya!" dedi.

Karşılaşmayı HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakemin maçın sonuna eklediği uzatma dakikasıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Dilmen ardından koltuğundan kalkarak stüdyodaki ekranın önüne gitti ve Fenerbahçe'nin gol beklentisi istatistiğini eleştirdi.

Ünlü yorumcunun açıklamaları şöyle:

"Hakem doğru bir kararla 2. sarıdan attı. Ben sevmem böyle cümleleri 11'e 10 oynamak zordur falan... 11'e 10'u çok isterim fakat bu tip hakemler olduğu zaman 0-0 bitsin diye... Mourinho cin gibi bu konuları iyi biliyor.''

'EN AZ 6 DAKİKA UZAMASI LAZIM'

''4 dakika uzar mı bu maç? Mümkün değil. Bu maçın en az 6 dakika uzaması lazım. 4 dakikada hemen bitirdi maçı. Normal şartlarda bu kadar oyuncu değişikliği, kırmızı kart, gittiler su falan içtiler...''

''Bu neden biliyor musun? Kırmızı kart 4 dakikası. Hakem öyle bir ayarlıyor ki oynatıyor tık faulü hemen çalıyor. Bitirmek istiyor artık görüyorum o hakemi. Hakemin isteği 11'e 10'dan sonra ucuz düdüklerle avantajı oynatmamak, Benfica lehine dahi avantajı oynatmadı... 4 dakika gibi komik bir uzatma ekleyerek bitirdi maçı.''

''İstatistikler aslında çok şey söylüyor. İlk yarı kafa kafaya giden oyun… Benim söylemek istediğim şu sevgili izleyiciler; Fenerbahçe takımı 0.34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına ya!"

"Şampiyonlar Ligi'ne bu takımın ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazandığı bir şey yok, bir maç daha oynanacak. Elendiğin zaman Feyenoord maçının bir anlamı kalmıyor."

"Son iki maçtır belirli bir dakikadan sonra 11'e 10 oynandı, ona rağmen akan oyunda Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Kornere giderse taraftar heyecanlanıyor."