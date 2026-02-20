Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk maçında çıkan İngiliz ekibine 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, tur şansını zora soktu.

Sports Digitale'e konuşan Rıdvan Dilmen maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Avrupa'yı gözden çıkarması gerektiğini savunanlara tepki gösteren Dilmen "Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray çıkmış, Juventus'a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum. Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz" dedi.

OLAY KANTE SÖZLERİ

Rıdvan Dilmen, Tedesco'nun tercihlerini eleştirirken Kante için de olay ifadeler kullandı. Kante'nin hatalı kullanıldığının altını çizen Dilmen “Hazır olmayan Cherif ile oynamam. 2 etaplı bir maç bu. Hocaya hak veriyorum maç sonu yorum yapılıyor düşüncesi hakkında. Üzücü tabii. Tedesco'nun Kasımpaşa maçı ikinci yarısı dışında Fenerbahçe'nin hiçbir zaman mücadele sorunu yaşadığını görmedim.

100 milyon Euro'ya iki oyuncu. Guaendouzi ve Kante. Aman aman ihtiyaç mı ikisi de? Özellikle Kante için soruyorum. Kante'nin kulübe ivme atlatacağını biliyorum. Ama nerede oynayan Kante! Kante 34 yaşında 6 numara oynat. 24 yaşında gibi oynasın. Eğer N'Golo Kante, 8 numarada oynayacaksa, 24 yaşında bile olsa 45 milyon Euro vermem. En azından maç da kopmuşken son bölümde bir 6 numarada Kante'yi görmek isterdim. Kante de sıkıntı yaşar yoksa 6 numara oynamazsa. Kötü görünüyor yani.” ifadelerini kullandı.