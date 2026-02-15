Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, bol gollü geçen zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın fikstürünü değerlendirdi.

Sports Digitale yayınında görüşlerini paylaşan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte zirve yarışında 2 takım kaldı. Maç sonunda Trabzonlu taraftarlar 'Yönetim istifa' diye bağırdı. Bu, 'Rakip hak ederek kazandı' demek... Bugün sahada büyük bir mücadele vardı.

"FENERBAHÇELİ OLARAK GURUR DUYDUM"

Tedesco kendi adına müthiş bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin hocası her maça farklı hazırlanıyor. Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim.

DİLMEN'DEN GALATASARAY TAHMİNİ

Fenerbahçe, RAMS Park'a en kötü bu puan farkıyla gider, daha fazlası olmaz. Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu... Fenerbahçe bugün hem kapanan takıma karşı pozisyon buldu hem de geçiş hücumlarını başarıyla gerçekleştirdi. Diğer tarafta Fatih Tekke'nin maç önü analizi çok önemliydi. 'Orta sahada top kaybetmemeliyiz' demişti ve haklıydı ama bunu sahada gerçekleştirmek zor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın önde oynaması da Fatih Tekke açısından sürpriz olmuştur.

Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları; Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir, çünkü Karadeniz defteri kapandı. Böylesine bir süreçte 3 puan farkı korumak çok kritikti."