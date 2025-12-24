Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nın grup etabına galibiyetle başladı.

Maçın ardından derbiyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, “Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı; o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu” dedi. Dilmen sözlerine şöyle devam etti;

'BEŞİKTAŞ CEZAYI KESER'

''Beşiktaş derbisinde bu kadar rahat hareket ederseniz Beşiktaş cezayı keser. Sıralaması beni ilgilendirmiyor. Beşiktaş takımı güçlü bir takım. Hele hele sana bir SOS vermiş; evinde 10 kişi kalmasalar maçı sürklase edeceklerdi. Camia bir moral arayışındaydı, moral arayışı için Fenerbahçe maçı bir fırsat maçıdır. Elinden ne geliyorsa oyuncular yapar ve konsantre olarak hak ettiği bir galibiyet alır. Fenerbahçe ise planlamada ve kafasındaki şeylerden hak ettiği mağlubiyeti almış olur.''

'ONLARIN NOEL'i YOK MU!'

''Fenerbahçe’nin Afrika kupasına giden iki oyuncusu var, Beşiktaş’ın da Ndidi ve El Bilal gitti. Peki diğer oyuncuların Noel’i yok mu? Beşiktaşlıların yok mu? Peki nerden çıktı bu Duran ve Ederson izne çıkıyor, “daha önce söz verdik de…”? Böyle bir şey olmamalı, burada milyonlar kazanıyor bu oyuncular. Peki diğer oyuncuların bilinç altında “onlar gidiyor, ben buradayım” olur mu? Olur, hepimiz insanız sonuçta.''

'BAKIŞ AÇIŞI FARKLIYDI'

''Özel durumu olduğu süre içerisinde her oyuncu izne çıkacak ama Asensio, Oosterwolde, Skriniar’la bu konulara girmiyorsun, iki oyuncuya “git” diyorsun. Bir diğer tarafta kimseye izin vermiyor, hemen hemen tam kadro geliyor ve maçın sonuna kadar da “ben üç puan almaya geldim” diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maça bakış açısı çok farklıydı.''

'BENCE GİTTİ'

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'yla ilgili Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.

'MUSABA İLE UĞRAŞACAĞIMA...'

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Dilmen şunları kaydetti, “Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha.”