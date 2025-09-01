Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini HT Spor'da yorumladı. Başkan Ali Koç'un henüz tercihini yapmadığını düşündüğünü aktaran Dilmen, "Teknik direktörlük konusunda arkadaşlarımızın isimleri ve yabancı teknik adamların ismi dolaşıyor. Bence Ali beyin kafası daha net değildir bu konuda" dedi.

'YERLİLER ŞAMPİYON OLDU'

Rıdvan Dilmen tercihini yerli teknik direktörden yana kullanırken 2 isim gündeme getirdi. Ünlü yorumcu şu ifadeleri kullandı:

“Bence yerli teknik direktör olmalı. Genelde son 20 yılda yerlilerle şampiyon oldu takımlar. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal da bir telefonla gidecek insanlardır.”