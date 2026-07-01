İBB Davası’nda tutuklu bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, savunmasında reklam ihaleleri ve sahte fatura iddiaları ile ilgili suçlamaları reddetti.

Ongun, tahliye edilen reklamcı Alper Aydın’ın savcılığa gönderdiği dilekçede eski futbolcu Rıdvan Dilmen’le ortaklığını gizlediğini yazdığını söylemiş ve Aydın’ın dilekçesinde “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakınlığıyla bilinen Rıdvan Dilmen ile ortaklığımızı gizledim” ifadelerinin yer aldığını aktararak, “Alper’i tutukladılar, attılar cezaevine. Kimse Alper Aydın’a yaptığını Rıdvan Dilmen’e yapmamış” diye konuşmuştu.

DİLMEN İDDİALARI YALANLADI

Dilmen sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Eski futbolcu Dilmen şunları yazdı:

"Bu sabah Murat Ongun’un hakkımda söylediği yalan, iftira, hakaretler üzerine bu açıklamayı kamuoyuna yapma zarureti hasıl oldu. Hakkında yarın sabah suç duyurusunda bulunacağım.

Benim, ne şirketimin ne de şahsımın bugüne kadar hiç kimseyle ortaklığı olmamıştır. 2017 yılında açık hava reklamcılığı yapmaya başladım. 2023 yılı sonuna kadar, bu çalışmalarım devam etti. O dönemde bir çok ajans ile çalıştım. Bunlardan birtanesi de SEV Açık Hava Reklamcılık’tır.

64 yıllık hayatımda bir tek kuruş HARAM para boğazımdan girmemiştir! Atalarımın bana verdiği soyismimi lekeleyecek bir şey yapmamışımdır.

Son olarak Sayın Maliye Bakanımız ve Sayın Adalet Bakanımız’dan ricam ( savcılıktan da talep edeceğim ) sadece benim ve şirketimin değil tüm aileminiz hesaplarının, geçmişten bugüne kadar kamuoyuna açıkça bilgilendirelecek şekilde incelenip açıklanmasını rica ediyorum. Allah’a şükür ülkemizin futboldaki en önemli markalarından biri olarak, toplumun her kesimi, her kulübünün taraftarına saygı duyarak, tırnaklarımla kazıyarak, çalışarak ve yeteneğimle geldiğim bu noktada, namuslu ve haysiyetli bir şekilde, ömrüm yettiğince işime ve yaşamıma devam edeceğim."