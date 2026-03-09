Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü Samsunspor'u son dakika golüyle yenerek şampiyonluk iddiasını güçlü şekilde sürdürmeye devam etti. Karadeniz ekibinin 11 ve 23'te Mouandilmadji'yle bulduğu gollere Fenerbahçe'nin cevabı 15'te Guendouzi, 89'da Nene ve 90+5'te Cherif'ten geldi.

"MART'IN İLK HAFTASINDA VEDA EDEBİLİRDİ"

Sarı-Lacivertlilerin adeta ölüp ölüp dirildiği karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen de sert eleştirilerde bulundu. Sports Digitale'de konuşan Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe, Cherif'in golüyle yeniden hayata döndü. Mart'ın ilk haftasında şampiyonluğa veda edebilirdi. Duyguların çok karışık olduğu bir gündü. Maç 2-2 olana kadar Fenerbahçeli futbolcuların da umudu yoktu.

"GALATASARAY MAÇINDAN ÇOK ETKİLENMİŞLER"

Dün Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yenmesi 7'den 70'e herkesi etkilemiş. Sanki bugün kazanması halinde Galatasaray'ı yakalayacak takım Samsunspor'du. Takımın Galatasaray maçından çok çok etkilendiğini düşünüyorum. Görüntü oydu. Samsun büyük maç oynadığı için zaten konsantre olacak ama Fenerbahçe olamamış."