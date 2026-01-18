Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran'la ilgili müjdeli haber geldi. Fenerbahçe, UEFA Hukuk Departmanına itiraz etti. Temyize gidildikten sonra ceza kaldırıldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Brann maçında forma giyemeyen Jhon Duran'ın cezasıyla ilgili Fenerbahçe yönetimin yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı.
Alınan kararın ardından Jhon Duran, Fenerbahçe'nin perşembe akşamı konuk edeceği Aston Villa maçında sahada olacak.