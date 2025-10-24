Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi. Maç sonunda Rıdvan Dilmen hakemi adeta yerden yere vurdu. Sports Digitale'ye konuşan Dilmen’in konuşmaları şu şekilde:

"Bu oyunun 104 dakika oynanmasının nedeni oyuncular değil, hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem nasıl Avrupa Ligi'nde olmuş, o ayrı bir konu. Ancak rezalet bir hakem vardı, kötü maç yönetti"

"Tedesco, maç önü açıklamasında 'Her maç önemli.' dedi. Evet, bu maç camia için, Avrupa Ligi ve moral açısından çok önemliydi. 'Her maç final niteliğinde.' dedi, doğru. 'İstekliyiz.' dedi, takım gerçekten istekliydi. 'Açız.' dedi, oyuncular açtı. Yani Tedesco maçı maçtan önce özetlemiş"

"Bugün yine coşkulu, takımı motive eden bir taraftar grubu vardı. Yönetim de taraftar gruplarıyla yemek yiyerek doğru bir adım attı. Ancak oyuncu sahada yürüyorsa taraftar nereye kadar bağırır? Taraftar tribünü kütüphaneye çevirmişse oyuncu nasıl motive olur? Bugün birliktelik vardı; bu sayede oyuncular fiziksel olarak zorlansa da limitlerini daha da zorladılar" ifadelerini kullandı.