Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında sarı kırmızılı takımın Kasımpaşa galibiyetini değerlendirirken, ara transfer döneminde yapılması gereken takviyeler hakkında önemli ipuçları verdi ve sözleşmesi bitecek olan Icardi konusunda da çarpıcı tespitlerde bulundu.

'GEÇEN HAFTA BU MESAJI VERDİ'

Dilmen, Icardi'nin penaltısız 9 gol attığına dikkat çekti ve Arjantinli santraforun yeni sözleşmeyi garanti altına almak istediğinin sinyallerini verdiğini vurgulayarak "Icardi gibi bir oyuncu sahada bazen olmayabiliyor fakat şu '9–10. golü atayım da sözleşmeyi zorlayayım' düşüncesi olduğunu görüyorum. Süre olarak baktığımızda Onuachu 4 penaltı attı, Shomurodov 1 veya 2 tane penaltı attı, Talisca 3 tane falan penaltı attı. Icardi; 0 penaltı, 9 gol ve bulduğu süre de az. Şimdi ara geldi, Icardi uçağa binmeden menajerine 'Sözleşme görüşmelerine başlayın' diyecektir; geçen hafta bu mesajı verdi" yorumunu yaptı.

'SÖZLEŞME UZATMAK ZORUNDA'

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yeni bir mukavele yapılması gerektiğini söyleyen Dilmen "Bence Galatasaray, Icardi’yle sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Icardi gibi bir oyuncun varken ve bu oyuncunun da 3 yıllık emeğine bakacak olursak, artık bir de Osimhen’in arkasında kalmayı kabullendiğini de görüyoruz. Oynadı, golünü de yaptı; yarın bir gün sıkıştığın zaman çift santrfora da dönersin." dedi.

'TORREIRA GERÇEĞİNİ GÖRELİM'

Ligde dengelerin Galatasaray lehine bozulmasında Victor Osimhen kadar Lucas Torreira'nın da payı olduğunun altını çizen usta yorumcu, "Bence bugün maçın kahramanı Torreira’ydı. Ben zaten Galatasaray’ın son yıllarda yaptığı en önemli transfer olduğunu düşünüyorum. Bütün takımlarla dengeyi bozan oyuncunun, Osimhen kadar Torreira olduğu gerçeğini görelim. Bugün aşağı yukarı 80–90 topla buluştuysa, 1 veya 2 topu kaybetti. Alırsın, verirsin öyle de değil; alıyor, terse dönüyor, bir de topu mücadeleyle kazanıyor." diye konuştu.

'BİR ORTA SAHA, BİR TANE SOL BEK'

Sarı kırmızılı kulübün ara transfer döneminde yapması gereken takviyelere de değinen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sol bek ve iyi bir ortaya saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirtti ve "Galatasaray’ın şu anda omurgasına baktığımızda, kalecisinden santrforuna kadar bir problem gözükmüyor. Galatasaray’da sol bek ve iyi bir orta sahaya ihtiyaç olduğunu görüyorum. Çünkü hep fedakârlık yaparak oynayan bir Lemina var. İlkay’ın yaşı var; sert maçlarda çok iyi bir oyuncu, iyi bir karakter ama üst üste kaldıramayacağı aşikâr. O zaman şu var: Bir tane orta saha, bir tane net sol bek. Singo döneceği için belki yerli bir solak stoper." ifadelerini kullandı.