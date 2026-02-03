Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Sports Digitale'de değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. İkisi de gitmeli sıkıldım artık. Fenerbahçe'de son dönemde Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum."

Karşılaşmayı da yorumlayan Rıdvan Dilmen "Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Özellikle de Gençlerbirliği maçıyla birlikte Fenerbahçe takımının da taraftarın coşkusunu göstermesi lazım. Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz. En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal" ifadelerini kullandı.