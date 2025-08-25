Beşiktaş'ın Rangers'tan 3 sezon sonra geri aldığı Rıdvan Yılmaz, transfer sürecine ilişkin konuştu.

Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulunan milli sol bek “Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş’ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum.

Avrupa’da futbol oynamak bana çok şey kattı. Kendimi hem futbol hem de kişisel olarak çok geliştirdim. Belki şimdi bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini yiyeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş’taki ortamı çok özledim. Ailemi çok özledim. Ben Beşiktaş’ta doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Beşiktaş’a gelmek bende tereddüt yaratmadı." dedi.

'GENÇ OYUNCULAR KARDEŞİMDİR'

Takımdaki genç isimlere yardımcı olmak için çaba göstereceğini belirten Rıdvan Yılmaz "Genç oyuncular benim kardeşim, arkadaşım. Genç futbolculara elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Çok farklı bir kültüre gittim. Buraların havasını, yemeklerini özledim. Ersin’i ve annemin yemeklerini ayrıca özledim.

Beşiktaş’a faydalı olmak istiyorum. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak, motorları maviliklere sürmek istiyorum. Taraftarlarımızı çok özledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda inşallah beraber kutlamalar yapacağız.” diye konuştu.