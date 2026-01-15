Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş'ı öne geçiren golde Tammy Abraham'a orta yapan Rıdvan Yılmaz bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin kararını değiştirdi.

Hakan Bilgiç'le sol tarafta yaşanan bir pozisyon sonrası maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz da topa son temas eden oyuncunun kendisi olduğunu söyledikten sonra hakemi uyardı ve oyun aut atışıyla başladı.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.

Abraham kupada siftah yaptı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ağlarına attı.

Ligde 7, Avrupa Kupaları'nda 5 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 13. golüne kupada ulaştı.

Abraham, kupada Fenerbahçe ile oynanan ilk hafta maçında da Vaclav Cerny'nin ilk golünün pasını vermişti.

El Bilal Toure golle döndü

Devre arasında ülkesi Mali'yle Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden El Bilal Toure, siyah-beyazlı takıma golle döndü.

Mali'nin çeyrek finalde Afrika Uluslar Kupası'na veda etmesinin ardından Beşiktaş'taki ilk maçına çıkan El Bilal Toure, 55. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Milli takım kampında olduğu için Fenerbahçe'yle kupada oynanan maçta forma giyemeyen Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 5. golünü kaydetti. Beşiktaş'la sadece ligde forma giyen Toure, kupa organizasyonunda ise ilk golünü attı.

