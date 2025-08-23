Beşiktaş'ın 3 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna dahil etmek için İstanbul'a getirdiği Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçti.
Siyah beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Yılmaz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı."