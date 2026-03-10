Olay 8 Mart Pazar günü Beverly Hills, Los Angeles’ta gerçekleşti. Polis raporlarına göre Ortiz, aracının içinden şarkıcının evine ateş açtı ve en az dört merminin eve isabet ettiği bildirildi.

GEÇMİŞTE DE AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇU BULUNUYOR

Fox News'in haberine göre; Olaydan yaklaşık bir saat sonra, Ortiz 13 km uzaklıktaki Sherman Oaks Galleria alışveriş merkezinde polis tarafından durduruldu ve tutuklandı. Tutuklama kayıtlarına göre Ortiz’in geçmişte aile içi şiddet ve şartlı tahliye ihlali gibi suçları bulunuyor.

Polis, şüphelinin aracında bir AR-15 saldırı tüfeği buldu. Şu ana kadar Ortiz ile Rihanna’nın ailesi arasında bilinen bir bağlantı bulunmuyor. Los Angeles Polisi kaptanı Mike Bland, olaya dair açıklama yapmadı.

SAPLANTILI KADININ AİDS İDDİASI

New York Post'un haberine göre; Beverly Hills’ta Rihanna ve A$AP Rocky’nin evine ateş açan Ivanna Lisette Ortiz’in sosyal medya geçmişi ortaya çıktı. Ortiz, şarkıcının dikkatini çekmeye defalarca çalışmış, ancak başarılı olamamış. Silahlı saldırıdan haftalar önce yaptığı paylaşımlarda Rihanna’yı hedef alarak öfkeli ve tehditkar mesajlar paylaştığı görüldü.

Ortiz’in sosyal medya hesapları incelendiğinde, şüpheli kadının Rihanna’nın dikkatini çekmeye çalıştığı ve defalarca başarısız olduğu ortaya çıktı. New York Post’un aktardığına göre Ortiz, 23 Şubat tarihli Facebook paylaşımında şarkıcıyı hedef alarak AIDS hastası olduğunu iddia etti:

“@badgalriri — Orada mısın? Çünkü ben senin AIDS’li beş kafalı halinin bana doğrudan bir şey söylemesini bekliyordum, gel git yapıp olmayan yerde benimle konuşuyormuş gibi davranmana gerek yok.”

Ortiz benzer paylaşımları 17 Şubat’ta da yaptı ve Drake’in Rihanna’nın iddia edilen hastalığından haberdar olduğunu öne sürdü. Şüphelinin öfkeli paylaşımları sık sık Rihanna’yı hedef alıyordu; 19 Ocak’ta Martin Luther King Jr. Günü’ne bağlı bir videoda, kendisinin “@badgalriri ile birlikte olduğunu” iddia ettiği görüldü.