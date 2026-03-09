Korkunç saldırı pazar günü saat 13.21 sularında gerçekleşti. Emniyet kaynakları saldırıda; evin giriş kapısının karşısındaki bir araçtan yaklaşık 10 el ateş edildiğini ve bir kadın şüphelinin yakalandığını duyurdu.

EVE DE İSABET ETTİ

Saldırı sırasında evde olduğu öğrenilen Rihanna'nın yara almadığı açıklandı. Ancak mermilerden birinin evin duvarını delerek içeri girdiği belirtildi. Olayın hemen ardından harekete geçen Los Angeles polisi, 30 yaşındaki kadın bir şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Los Angeles Times ve NBC4'ün polis sözcüsüne dayandırdığı haberlerde; saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi. Rihanna'nın temsilcileri ve yerel polis birimleri, konuyla ilgili resmi bir yorum talebine henüz yanıt vermedi.