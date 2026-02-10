Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak’taki Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk madenlerindeki eksiklikleri giderip üretime başlayacağı yerde kuruş harcamadan madenlerin yeniden açılması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden görevlendirdiği bilirkişi heyeti, madenlerde ölüm tehlikesi görmediğini rapor etti.

GECİKMEDEN İŞÇİ RAHATSIZ

Bu rapora Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çok sert itiraz geldi. Bakanlık, ölümlere yol açabilecek teknik eksiklikleri bilirkişi heyetinin de gördüğünü, buna rağmen rapora ‘tehlike yok’ yazıldığını bildirdi. Bilirkişi heyetinin taraflı davranmış olabileceği imasında bulunan Bakanlık, Zonguldak dışından yeni bilirkişi atanmasını talep etti. Mahkeme de ‘tehlike yok’ diyen bilirkişi raporunu geçersiz sayıp Ankara’daki 3 ayrı üniversiteden yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Teknik cihazların alınması için Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun bütçesine gerekli ödenek konulmasına rağmen eksiklerin giderilmemesi, madenlerin özelleştirileceğine hatta kapatılacağına ilişkin kaygıları artırıyor. Madenlerdeki eksikler nedeniyle işçilerin de huzursuz olduğu ve bir an önce güvenli çalışma ortamının sağlanmasını istedikleri belirtiliyor.

Hayati tehlike var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı itiraz yazısında “Madenlerin hazırlık bölümlerinde havalandırmayı sağlayan tek fanın durması, kör bölgelerde kısa sürede ‘patlayıcı’ veya ‘zehirli gaz’ birikmesine neden olmaktadır. Bu durumun çalışanlar için hayati tehlike oluşturduğu sabittir. Mevzuatta yer alan hususların bilirkişi heyeti tarafından göz ardı edildiği açıktır” ifadelerine yer verdi.