Galatasaray'ın 2022-23 sezonunda Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo; sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve Udinese'ye kiralandı. İlk 3 kulübünde beklenen patlamayı yapamayan 26 yaşındaki yıldız, Udinese'de kendisini buldu. Bu sezon Udinese adına 25 maça çıkan Zaniolo; 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

"UDİNESE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Ancak Galatasaray ile 2027 sonuna dek sözleşmesi bulunan Zaniolo'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları üzecek bir açıklama geldi... İtalyan yıldız, Udinese'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda kalmak istediğini şu sözlerle ifade etti:

"Udinese'ye çok büyük minnettarlığım var. Son 2 yılda pek iyi oynamadım. Udinese bana inanan az sayıdaki takımdan biri oldu. Sezon sona erdiği zaman geleceğim hakkında görüşeceğiz. Udinese'de çok mutluyum ve başka bir şey aramıyorum. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic iyi bir teknik direktör ve iyi bir insan. Bana oğlu gibi davranıyor."