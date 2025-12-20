Antalya'da yeni yıl hazırlıkları sürerken, yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina 500 liradan başlayan fiyatlarla çiçekçi vitrinlerinde yerini aldı.

Son yıllarda popülerliği artan, yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokina çiçeğine bu sene de ilgi yoğun. Kırmızı ve yeşil renkleriyle dikkati çeken kokina hem estetik görüntüsü hem de taşıdığı anlamla yoğun ilgi görüyor.

Kokinanın yeni yıl umutlarını temsil ettiğini belirten Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, "Kırmızı rengi aşkı ve sevgiyi, yeşil rengi ise umudu simgeliyor. İnsanlar yeni yıla girerken evlerini ve iş yerlerini bu duygularla süslemek istiyor" dedi.

'R İVAYETE G ÖRE EV SAH İBİ YAPIYOR'

Bakaç, "Rivayete göre insan onu 1 yıl saklarsa ev sahibi olur diye bir inanış var. Zaten bunlar çalı bitkisi olduğu için evin herhangi bir köşesinde çok sıcak olmayan bir yerde 1 yıl boyunca hiçbir şey olmadan saklanabilir" diye konuştu. Kokinanın iki farklı bitkiden oluştuğunu ifade eden Bakaç, "Kokina, çalı grubu olan ve silcan dediğimiz bitki üzerine kırmızı meyvelerin bağlanmasıyla hazırlanıyor. Ortalama 60- 70 santimetre boyunda oluyor ve tamamen el emeğiyle yapılıyor" dedi.

SATIŞLAR ERKEN BAŞLADI

Bu yıl satışların kasım ayı ortasında başladığını belirten Bakaç, "Geçmiş yıllarda aralık ayında başlayan satışlar bu yıl daha erken başladı. Fiyatlarda ciddi bir artış olmadı, geçen yılla benzer seviyelerde" diye konuştu. Kokinanın sade bir demetinin 500 liradan satıldığını vurgulayan Bakaç, "Üzerine eklenen süs ve materyallere göre fiyatlar 3- 4 bin liraya, 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Emek yoğun bir ürün olduğu için son günlere kalındığında bulmak zorlaşıyor. Normal bir kokina buketi ise 500 liradan satışa sunuluyor" diye konuştu