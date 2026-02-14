Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserde Ebru Gündeş, konuk sanatçı olarak yer aldı. Assala ile sahneye çıkan Gündeş, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak seslendirdi. İkilinin uyumu 15 bin izleyici tarafından alkışlandı.
1 SAATE 20 MİLYON TL!
Konserin ardından en çok konuşulan konu ise Ebru Gündeş’in aldığı iddia edilen sahne ücreti oldu. Kulislerde, ünlü sanatçının sadece 1 saatlik konuk performansı için 20 milyon TL (yaklaşık 580 bin Dolar) aldığı konuşuluyor.
Dudak uçuklatan bu rakamla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.