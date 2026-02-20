Cenevre’de Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ikinci turunun ardından taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşmesi, İran piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Artan savaş senaryoları ve Washington’dan gelen askeri hazırlık sinyalleri, riyaldeki değer kaybını hızlandırdı.

ABD-İRAN GERİLİMİ TIRMANIYOR

Cenevre’deki temasların ardından ABD basınında yer alan haberlerde askeri seçeneklerin öne çıktığı bildirildi. Amerikan ordusunun “tam teyakkuz” durumuna geçtiği, nihai kararın Başkan Donald Trump’ın masasında olduğu aktarıldı.

Pentagon kaynaklarına dayandırılan raporlarda, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığının Körfez Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi. Bölgeye 150’den fazla ağır nakliye uçağının sevk edildiği, operasyon planlarının yalnızca nükleer tesislerle sınırlı kalmayabileceği öne sürüldü.

RİYALDE TARİHİ KAYIP

Jeopolitik risklerin artması ve yaptırım ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte İran para birimi sert değer kaybetti. Serbest piyasada dolar kuru 1,28 milyon riyale çıkarak rekor seviyeyi gördü.

Kur artışı, ülkede enflasyon baskısını artırırken dövize yönelimi hızlandırdı. Ekonomideki belirsizlik ve dış baskı, riyalin üzerindeki satış baskısını derinleştirdi.

EKONOMİK ETKİLER VE SON GELİŞMELER

Washington’dan gelen açıklamalarda olası bir harekatın diplomatik baskı unsuru olarak değerlendirildiğine dair mesajlar yer aldı. Artan gerilim, İran ekonomisinde kırılganlığı daha görünür hale getirdi.

Piyasalarda gözler hem ABD-İran hattındaki askeri ve diplomatik gelişmelere hem de olası yeni yaptırım adımlarına çevrildi. Riyalin seyri, önümüzdeki günlerde yaşanacak siyasi gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.

