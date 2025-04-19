Süper Lig’in 32’nci haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kendileri için dönüm noktası olan bir maç oynadıklarını ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Futbolcu arkadaşlarımıza da bunu anlattık. Buraya çok eksik bir kadroya geldik. Cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Güzel bir maç oldu. Maçın başında yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek buradan iyi ayrılabilirdik. Yapacak bir şey yok. Önümüzde kritik maçlar var. O maçları kazanmamız gerekiyor. Diğer arkadaşlarımız da geldikten sonra inşallah daha iyi olacağız. Bugün istediğimiz şekilde oynayamadık. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KALAN MAÇLARI İYİ BİTİRMEMİZ ŞART’

Özellikle iç sahada oynayacakları maçları kazanmaları gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Kalan maçlarımızı iyi bitirmemiz şart. Onun için özellikle iç sahada oynayacağımız maçları daha dikkatli şekilde kazanmamız gerekiyor. Zor bir fikstürümüz var. Antalyaspor ile oynayacağız, arkasından Galatasaray maçımız var. Biz biraz geç geldik. Bunları söylediğin zaman sıkıntı oluyor. İstediğimiz gibi bir kadro kurma şansımız yoktu. Transfer şansımız da yoktu. Niye gittiniz derseniz ben Sivaslıyım. Çağırdıklarında giderim. Elimizden geleni ekiple beraber en iyisini yaparız. Kalan maçları iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

'ÇOK EKSİK VAR'

Düşme konusunu düşünmediklerini dile getiren Çalımbay, “Kalan maçları kazanmamız lazım. Burada Galatasaray maçımız da var. Önemli maçlar var. Düşme konusunu düşünmüyoruz bile. O maçları kazanırsak çok daha iyi olacak. Kazanmamız için bu oyunun en az 5 katına çıkmamız gerekiyor. Oyuncuların her şeyi anlamaları gerekiyor. Zor bir durumun altına girdik. Ben antrenör olarak düşme hattındaki takımlarda çok çalıştım. Çok da iyi yerlere getirdik. Burada da aynısını yapmaya çalışacağız. Benim kurduğum, Avrupa’ya giden, kupayı kazanan takım bu değil. Çok eksiklerimiz var. O da sıkıntı oldu. 5 maçta herkes mecburen elinden gelen her şeyi gösterecek” dedi.