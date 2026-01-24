Ayder Yaylası’nda Kaymakamlık, Belediye ve Ayder Turizm Derneği’nin iş birliğiyle organize edilen iki günlük festivalin ilk gününde büyük bir yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin dört bir yanından yaylaya akın eden binlerce kişi, araçlarını park ettikten sonra merkeze yaya olarak ulaştı. Ziyaretçileri yayla meydanında kardan yapılan iglolar ve "dünyanın en büyük kardan çay bardağı" karşıladı. Kardan sanat eserlerini hayranlıkla inceleyen vatandaşlar, ardından naylon poşetlerle kendilerini kar pistine bırakarak çocukluk anılarını tazeledi.

Festivalin açılışında konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, organizasyonun yıllar içindeki gelişimine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dile kolay 18'incisini icra ediyoruz. 2008 yılında kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladığımız bu serüven, kar topu gibi büyüyerek, bugün mahşeri bir kalabalıkla on binleri ağırlıyoruz. Gururluyuz. Rize deyince akla çay gelir. Biz Ayder'de ülkemizi ve Rize'mizi temsil ediyoruz. Bu sene mottomuz çay bardağı oldu. Biz de burada en büyük kardan çay bardağımızı icra ettik."

Festival için Ağrı’dan gelerek gönüllü olarak kardan heykeller yapan Naci Edi, her yıl farklı bir kültürel simgeyi işlediklerini belirterek şu detayları paylaştı:

"Biz buraya kardan heykel yapmak için düzenli olarak geliyoruz. Her yıl kültürel varlıklarla ilgili program oluyor.

'Bu yıl da dünyanın en büyük çay bardağını yapalım' dedik. 5 metre yüksekliğindeki çay bardağının kalıplarını hazırladık. Sonra işlemeye başladık."

Ankara’dan festivale katılan Serdar Köyemezre, geçen yıl televizyondan izlediği bu atmosferi canlı yaşamanın mutluluğunu dile getirerek, "Sinerji ve ortam çok güzel. Ankara'da uzun zamandır kar yağmadığı için o özlemi burada gideriyoruz, adeta küçüklüğümüzü hatırladık" dedi. Antalya’dan ilk kez gelen Kumsal Kaplan ise yayla halkının sıcaklığına değinerek, "Ayder'i çok güzel bulduk. İlk kez kaydık. Herkes birlikte eğleniyor. 'Abla poşeti koy atla' dediler, biz de hemen atladık" diyerek yaşadığı heyecanı paylaştı.