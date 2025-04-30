Rize’nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Sivrikaya köyü mevkisinde Erzurum’dan Rize istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeye bir sebepten kontrolden çıkıp takla attı. Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan 59 yaşındaki Hüseyin Karataş, 62 yaşındaki Avni Püşür ile 21 yaşındaki Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam yaşamını yitirirken, 25 yaşındaki Habip Rahman Mufakkır ve 21 yaşındaki Ahmedhan Muhammedi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.